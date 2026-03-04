Звук стояв на весь зал: Усик вразив силою удару під час тренування

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик знову нагадав, чому його вважають одним із найтехнічніших і найнебезпечніших боксерів сучасності.

Українець поділився фрагментом тренування, на якому працює з настінною подушкою для боксу. Здавалося б, звичайна вправа, але в його виконанні це виглядає як демонстрація майстер-класу.

На відео Усик спершу викидає правий хук, а головне – після кожного удару чемпіон не "зависає", а одразу повертається в захист, показуючи ідеальну дисципліну.

Особливу увагу привертає звук. Кожен влучний хук супроводжується таким гучним хлопком, що здається, ніби він лунає на весь зал.

Нагадаємо, наступний бій Усика відбудеться 23 травня в Єгипті, де він зустрінеться із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC. Організація схвалила добровільний захист титулу українцем.

Українець востаннє виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.