Зробив із проблемного юнака чемпіона: Тайсон відвідав захід на честь Каса Д'Амато

Легендарний боксер Майк Тайсон (50-7, 44 КО) відвідав місто Катскілл, штат Нью-Йорк, де проходив захід на честь Каса Д'Амато, який помер 40 років тому.

Про це пише Sports.yahoo.com.

Подія відбулася в суботу, 1 листопада. Головна вулиця в Катскіллі була перекрита від вулиці Кук до вулиці Томпсона під час заходу.

Окрім Тайсона, також були присутні колишні боксери Міккі Ворд та Вінні Пацієнца.

Повернення Тайсона має глибоке особисте значення, оскільки Д'Амато відіграв важливу роль у його становленні від проблемного молодика до чемпіона світу.

Mike Tyson returned to Catskill, NY, to celebrate the life and legacy of his mentor Cus D’Amato, 40 years after his passing 🙏 pic.twitter.com/stvJjatoXW — Ring Magazine (@ringmagazine) November 2, 2025

Наглядач у справах неповнолітніх побачив у 13-річному Майку початкові боксерські здібності. Потім вирішив познайомити його з Д'Амато, який заснував спортзал у Катскіллі в 1969 році.

Д'Амато став для Тайсона як батько, а після смерті матері боксера — його законним опікуном. Д'Амато помер у листопаді 1985 року, а через рік Тайсон, якому тоді було лише 20 років, став чемпіоном світу.

Тайсон побував у Катскіллі вдруге за останні шість місяців. У червні він відвідав середню школу Катскілла, щоб виступити перед учнями та вручити кілька спортивних стипендій, названих на честь Д'Амато.

Подія в Катскіллі відбувається за тиждень до того, як Тайсон запускає своє моношоу "Повернення Майка", яке протягом наступних двох місяців проходитиме в казино Hard Rock в Іллінойсі, Огайо, Флориді та Нью-Джерсі.

На святкуванні також було висвітлено роботу KO Boxing Gym, місцевого закладу, який продовжує спадщину Д'Амато, підтримуючи молодь в громаді. Організатори сподіваються, що цей захід послужить каталізатором для перетворення цієї данини пам'яті на щорічну традицію.