Бівол порівняв силу ударів Канело та Бетербієва

Колишній чемпіон світу Дмитро Бівол, який у ніч з 12 на 13 жовтня програв Артуру Бетербієву, вважає, що у Сауля Альвареса потужніший удар, ніж у його останнього суперника.

Про це він заявив для Figth Club TV.

"Бетербієв – це не про окремий тяжкий удар. Він має сильний, але тільки не в одиночному варіанті, а в комбінаціях. Канело вкладає всю свою енергію в одиночні удари. Можливо, в цьому плані він сильніший за Артура. Але якщо ви попросите їх зробити по п'ять ударів, то у Бетербієва кожен удар буде важким", – сказав Бівол.

Зазначимо, що відомий у минулому боксер Тоні Белью побачив у цьому бою перемогу Бівола, а Тедді Атлас вважає Бетербієва заслуженим переможцем.

Нагадаємо, боксер із Киргизстану переміг Канело у травні 2022 року. Всі судді віддали йому перевагу 115:113.