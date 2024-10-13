Атлас назвав свого переможця поєдинку Бетербієв – Бівол
Відомий американський тренер Тедді Атлас вважає, що володар титулів WBC, IBF, WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) заслужено переміг Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО) в бою за титул абсолютного чемпіона у дивізіоні.
Його слова передає SecondsOut.
"Бій близький. Багато близьких раундів. Я розумію, чому люди конфліктують. Знаєш що, я не буду нікого засуджувати. Я судив бій, але не збираюся нікого судити, тому що в певному сенсі це суб’єктивно. Є два погляди на це: два бійці, ближній бій, багато ближніх раундів.
У мене було 115-113 за Бетербієва, так, тому що я думав, що він виграв чемпіонські раунди. Я думаю, що це був дуже, дуже напружений бій. Зрештою, мені здалося дуже близьким і незначним, що зробив Бетербієв", – сказав Атлас.
Відомий у минулому боксер Тоні Белью побачив у цьому бою перемогу Бівола.
Поєдинок відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.