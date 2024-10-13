Атлас назвав свого переможця поєдинку Бетербієв – Бівол

Відомий американський тренер Тедді Атлас вважає, що володар титулів WBC, IBF, WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) заслужено переміг Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО) в бою за титул абсолютного чемпіона у дивізіоні.

Його слова передає SecondsOut.

"Бій близький. Багато близьких раундів. Я розумію, чому люди конфліктують. Знаєш що, я не буду нікого засуджувати. Я судив бій, але не збираюся нікого судити, тому що в певному сенсі це суб’єктивно. Є два погляди на це: два бійці, ближній бій, багато ближніх раундів.

У мене було 115-113 за Бетербієва, так, тому що я думав, що він виграв чемпіонські раунди. Я думаю, що це був дуже, дуже напружений бій. Зрештою, мені здалося дуже близьким і незначним, що зробив Бетербієв", – сказав Атлас.