Нема часу на відпочинок: Усик показав важкі тренування з підготовки до реваншу з Дюбуа

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик не збавляє обертів, активно працюючи під час важких тренувань.

Цього разу українець серйозно налаштований на реванш із Даніелем Дюбуа, тому українець не має часу на відпочинок.

У новому відео зі свого тренувального табору Усик продемонстрував жорстке кардіо-навантаження. Боксер інтенсивно працює на тренажері, не шкодуючи себе, і лише зрідка робить короткі перерви між підходами, аби перевести подих.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Раніше повідомлялося, що менеджер Дюбуа пообіцяв особисто придбати Усику люксове авто, якщо Олександр вдруге переможе британця.