Усика немає: Чісора вибрав трьох бажаних суперників для 50 бою

Британський боксер суперважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) оголосив трьох номінантів на бій проти себе.

Список ймовірних претендентів він розмістив у себе на сторінці в соцмережі "Х".

Дерек натякнув фанатам, що в ювілейному поєдинку суперником може стати Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО), Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) або Джарелл Міллер (26-1-2, 22 КО).

Нещодавно Чісора анонсував, що його 50-й бій відбудеться 13 грудня. Останній свій бій ветеран провів у лютому 2025 року, коли переміг Отто Валліна (27-3, 15 КО).

Вайлдер востаннє виходив на ринг у червні цього року. Тоді йому вдалося нокаутувати Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайт у середині серпня зазнав гучної поразки від Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Міллер востаннє боксував у серпні 2024-го. Тоді він та Енді Руїс (35-2-1, 22 КО) звели бій внічию.