Неяскраве повернення: Вайлдер фінішував суперника в сьомому раунді

У ніч з 27 на 28 червня на Charles Koch Arena в американському місті Вічіто, штат Канзас, відбувся вечір боксу, де головною подією був бій ексчемпіона світу у суперважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-4-1, 39 КО) проти Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

"Бронзовий бомбардувальник" нокаутував суперника у 7 раунді.

Експерти прогнозували легкий успіх для Деонтея. Все йшло до того, що так і буде – уже в другому раунді суперник побував у нокдауні.

У третьому раунді Вайлдер продовжив тиснути, але бракувало влучності. А ось у раундах №4 та №5 Тірелл навіть небезпечно контратакував, потрапивши кількома ударами в обличчя колишній зірці хевівейту.

Утім, у шостому раунді фаворит довів свій клас. Ще два нокдауни. У другому випадку Херндон піднявся на рахунок "9" і почав активно обговорювати, щось із рефері, чим виграв собі ще секунд 7-8 відпочинку.

Сьомий раунд проходив дуже односторонньо. Вайлдер відповідав своєму прізвиську "Бомбардувальник". Так, більшість ударів були "в молоко", але цього вистачило. Рефері вирішив зупинити бій.

Бокс

Деонтей Вайлдер (США) – Тайрелл Герндон (США) ТКО 7 (10)

Нагадаємо, Крістіан Мбіллі у першому раунді нокаутував Мацея Сулецького, чим забезпечив собі титул WBC.