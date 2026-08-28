Роки вже підкралися: Берінчик поділився планами на завершальний етап кар'єри

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) розповів про свої кар'єрні плани.

Його слова передає LuckyPunch.

38-річний боєць повідомив, скільки боїв ще хоче провести перед тим, як повісить рукавички на цвях. Український боксер має великі амбіції та бажає витиснути максимум із цього завершального етапу.

"Мабуть, роки вже підкралися, але психологічно я ще хочу боксувати. Ще 2-3 провести точно хочу провести, і вже буде достатньо. Але точно хочеться піти чемпіоном", – сказав Берінчик.

Зазначимо, що Денис володів чемпіонським поясом WBO. Він втратив його в лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кейшону Девісу.

Після цього українець переніс дві операції на плечі та не виходив на ринг. Його повернення відбудеться 29 серпня на шоу в Лондоні.

Берінчик проведе бій проти британця Сема Ноукса. Він розпочнеться орієнтовно близько 23:00 за київським часом.

Трансляцію поєдинку в Україні можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Раніше очікуваннями від цього протистояння поділився промоутер Олександр Красюк.