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Красюк оцінив шанси Берінчика стати чемпіоном світу

Олександр Булава — 28 серпня 2026, 01:02
Красюк оцінив шанси Берінчика стати чемпіоном світу
Олександр Красюк
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Промоутер Олександр Красюк поділився очікуваннями від поєдинку між Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО) і Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Його слова передає LuckyPunch.

"Денис був чемпіоном світу WBO, зараз у випадку перемоги над Ноуксом він отримує титул WBO Inter-Continental і далі буде формувати повноцінний титул.

Чи можете він знову стати чемпіоном світу? Коли ми підписали з ним контракт у 2016 році, не було жодної людини в моєму оточенні, яка б сказала, що Берінчик стане чемпіоном світу. Жодної взагалі, до речі, тоді мало хто вірив і в Усика.

Але Денис Берінчик бився за чемпіона світу, і, я впевнений, це станеться в майбутньому", – зазначив Красюк.

Зазначимо, що бій Берінчик – Ноукс відбудеться 29 серпня в Лондоні. Він очолить андеркард вечора боксу, головною подією якого стане битва між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.

Це шоу будуть транслювати в Україні. Воно розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Олександр Красюк Денис Берінчик

Денис Берінчик

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