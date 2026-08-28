Красюк оцінив шанси Берінчика стати чемпіоном світу

Промоутер Олександр Красюк поділився очікуваннями від поєдинку між Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО) і Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Його слова передає LuckyPunch.

"Денис був чемпіоном світу WBO, зараз у випадку перемоги над Ноуксом він отримує титул WBO Inter-Continental і далі буде формувати повноцінний титул.

Чи можете він знову стати чемпіоном світу? Коли ми підписали з ним контракт у 2016 році, не було жодної людини в моєму оточенні, яка б сказала, що Берінчик стане чемпіоном світу. Жодної взагалі, до речі, тоді мало хто вірив і в Усика.

Але Денис Берінчик бився за чемпіона світу, і, я впевнений, це станеться в майбутньому", – зазначив Красюк.