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Берінчик – Ноукс: де та коли дивитись битву українського ексчемпіона світу

Денис Іваненко — 25 серпня 2026, 11:19
Берінчик – Ноукс: де та коли дивитись битву українського ексчемпіона світу
Денис Берінчик
Getty Images

У суботу, 29 серпня, Денис Берінчик (19-1, 9 КО) після тривалої паузи повернеться на ринг, де йому протистоятиме британець Сем Ноукс (18-1, 16 КО).

Цей бій можна буде подивитись легально в Україні. Його покаже медіасервіс Megogo.

На цій платформі транслюватиметься весь вечір боксу на легендарній арені O2 в Лондоні. Він розпочнеться орієнтовно о 19:00 за київським часом.

Головною подією шоу стане титульна битва супертяжів Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) та Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО). Бій українця буде головним в андеркарді та передостаннім цього вечора.

Розклад боїв 29 серпня в Лондоні

  • Гвідо Віанелло – Мозес Джоллі (надважка вага)
  • Алоіс Джуніор – Майк Перес (перша важка вага)
  • Константін Урсу – Бен Вон (напівсередня вага)
  • Денис Берінчик – Сем Ноукс (легка вага)
  • Мозес Ітаума – Філіп Хргович (надважка вага)

Нагадаємо, що востаннє Берінчик бився в лютому 2025 року. Тоді українець програв Кейшону Девісу, втративши титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

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