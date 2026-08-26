Буде рубка кістка в кістку: Сенченко – про бій Берінчика з Ноуксом

Український тренер В'ячеслав Сенченко поділився очікуваннями від поєдинку між Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО) і Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Його слова передає Sport-express.

Колишній чемпіон світу вважає, що це буде конкурентне протистояння. Він спрогнозував, яким буде малюнок битви.

"Думаю, бій буде достатньо гострим. Хоча, Берінчик є таким боксером, який вміє й на ногах дуже добре рухатися. При цьому може й піти в розмін і переламати хід поєдинку. Очікую, що бій буде рубкою кістка у кістку. Англійські вболівальники люблять такий бокс. Вважаю, саме на це Денис і налаштується, щоб показати яскраву дуель. Для Берінчика це, мабуть, останній шанс отримати ще бій за титул. Якщо виграє, то зможе просунутися в рейтингу та конкурувати з чемпіонами. Обидва хочуть зробити камбек. Як на мене, буде цікавий поєдинок", – сказав Сенченко.

Також фахівець висловився про статус андердога, яким наділили Берінчика чимало експертів. Зокрема, Шакур Стівенсон не виключає дострокової поразки українця.

Сенченко розповів, чи буде це додатковим тиском на нашого атлета:

"На мій погляд, усі коментарі експертів та балачки у пресі не мають впливати на боксера. Навпаки, це має мотивувати довести усім, що вони помиляються. Мабуть, в кожного боксера-чемпіона, який знає собі ціну та поважає себе, такі коментарі лише додадуть бажання показати, на що він спроможний, і перемогти, поставивши усіх на свої місця. Головне – вірити. Щодо прогнозу, то важко сказати. Я чекаю, що буде класний конкурентний поєдинок. А там вже подивимося, як складеться".

Зазначимо, що бій Берінчик – Ноукс відбудеться 29 серпня в Лондоні. Він очолить андеркард вечора боксу, головною подією якого стане битва між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.

Це шоу будуть транслювати в Україні. Воно розпочнеться о 19:00 за київським часом.