Визначились коментатори поєдинку Берінчик – Девіс

У ніч з 14 на 15 лютого відбудеться вечір боксу від Top Rank, у головній події якого Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе дебютний захист титулу Чемпіона світу WBO в легкій вазі проти Кейшона Девіса (12-0, 8 KO).

В Україні цей поєдинок та весь файткард вечора покаже медіасервіс MEGOGO.

Трансляція стартуватиме 15-го лютого о 02:30 за Києвом з аналітичної студії. Головний поєдинок, орієнтовно, розпочнеться не раніше 05:30.

Бій Берінчик – Кейшон прокоментують Володимир Кобельков і тренер з фізичної підготовки Валентин Литвинчук. На боях андеркарду працюватимуть коментатори Володимир Кобельков та Сергій Лук’яненко.

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Перед поєдинком Берінчик та Девіс провели гарячу битву поглядів. Також на пресконференції американець звинуватив українця в расизмі.