Денис Берінчик – Кейшон Девіс: усе про бій за титул чемпіона світу

Український боксер Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе бій з американцем Кейшоном Девісом (12-0, 8 КО).

12-раундовий поєдинок відбудеться в легкій ваговій категорії (до 61,2 кг). На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO, яким володіє українець.

Коли відбудеться бій

Боксерське шоу відбудеться на легендарному Медісон-сквер-гарден у ніч з 14 на 15 лютого.

Також в андеркарті пройдуть бої Ксандера Заяса та Слави Спомера, Віто Мільницького-молодшого та Коннора Койла та інші.

Профіль боксерів

Денис Берінчик (36 років, Україна). Рекорд: 19 перемог, 9 з яких нокаутом та 0 поразок.

Кейшон Девіс (25 років, США). Рекорд: 12 перемог, 8 дострокових, 0 поразок.

Обидва боксери мають ортодоксальну стійку.

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Статистика

Статистика свідчить, що Девіс має перевагу в силі над Берінчиком: 67% нокаутів проти 47% в українця.

Денис Берінчик є набагато більш досвідченим боксером. Український боксер старший за американського на 11 років.

Девіс вищий за Берінчика на 5 см. Це також поширюється на 7-сантиментрову перевагу в розмаху рук в американця.

Українець провів на 7 боїв більше і дебютував у 2015 році, на 5 років і 7 місяців раніше, ніж Девіс, який провів свій перший професійний бій у 2021 році. Уродженець Луганщини провів на 74 раунди більше в професійних боях, загалом 154 проти 80 у Девіса.

Денис Берінчик виходить на бій на 6 позиції рейтингу The Ring у легкій вазі. Кейшон Девіс наразі займає 1 місце за версією WBO та 5 місце за версією The Ring у ваговій категорії до 61,2 кг.

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Форма боксерів

Берінчик залишається непереможеним на професійному рингу, нокаутувавши 1 з останніх 5 суперників.

У своєму останньому поєдинку він сенсаційно переміг Емануеля Наваррете 18 травня 2024-го розділеним рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу.

Також український боксер двічі за останні 4 роки проводив бої в Україні. У грудні 2021 року Берінчик переміг Ісу Чанієва в Льодовій арені "Термінал", що знаходиться у Броварах. Також у березні того ж року Денис достроково переміг Хосе Санчеса в третьому раунді.

Кейшон Девіс залишається непереможеним на професійному рингу, нокаутувавши 2 з 5 своїх останніх суперників.

У своєму останньому бою він переміг Густаво Лемоса 8 листопада 2024 року технічним нокаутом у 2-му раунді. До цього він переміг Мігеля Мадуено 6 липня минулого року. Перед цим американець провів ще один бій у 2024-му, здолавши Хосе Педрасу в лютому.

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Активність

Як ви могли зрозуміти, Кейшон Девіс останнім часом провів значно більше боїв, ніж Денис Берінчик.

Останній раз українець бився 8 місяців і 27 днів тому, а останній вихід Кейшона Девіса в ринг відбувся 3 місяці і 6 днів тому.

Останні 5 боїв Берінчик провів протягом 3 років, 10 місяців і 24 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 9 місяців і 12 днів. У цих боях він провів загалом 51 раунд, тобто вони тривали в середньому 10,2 раунду.

Останні 5 боїв Девіса відбулися за 1 рік, 6 місяців і 23 дні, тобто він бився в середньому кожні 3 місяці й 24 дні. У цих боях він провів загалом 38 раундів, що означає, що вони тривали в середньому 7,6 раунду.

Денис Берінчик виходить на ринг у військовій формі

Спадок

Український боксер проведе свій перший захист титулу, який він завоював у травні 2024-го. Зазначимо, що для Берінчика це перший титул чемпіона світу в профі-боксі. Раніше українець володів поясами EBU European, WBO Oriental та WBO International.

Денис Берінчик відомий своїми епатажними виходами під час поєдинків. Так в активі українця є виходи в костюмах гладіатора, ув'язненого, козака, Халка, персонажа комп'ютерних ігор "Маріо" та інші.

Кейшон Девіс вперше проведе поєдинок за титул чемпіона світу. Американець також володів кількома проміжними поясами: IBF USBA, WBC USA, WBO Inter-Continental.

Обидва боксери є срібними призерами Олімпійських ігор та чемпіонату світу. Українець ставав другим на Олімпіаді в Лондоні-2012 та чемпіонаті світу з боксу в Баку-2011. Девіс здобував срібло на ОІ-2020 у Токіо, що відбувалися у 2021-му, а друге місце на чемпіонаті світу він посів у російському Єкатеринбурзі у 2019 році.

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Коментарі бійців

Берінчик: "Я почуваюся чудово і готовий до бою. Моя підготовка була хорошою. Я тренувався більше місяця, спаринги були хороші, я готовий. Кейшон занадто багато бігає. Він буде бігти, а я йтиму вперед. Усі говорять про Кейшона, і ми збираємося знову всіх здивувати. Будемо показувати український стиль. Я чемпіон, ось про що ми говоримо".

Девіс: " Поки я не вийшов на ринг, ви не дізнаєтесь про мої найкращі сторони. Ви не дізнаєтесь, наскільки я буду сильний у майбутній зустрічі. Мої тренери працювали над планом та підготовкою. Коли я прийшов до професійного боксу, то не знав багатьох речей. Але мій наставник покращив мій арсенал. Я нокаутую українця вже в першому раунді ".

Де та коли дивитися бій Берінчик – Девіс?

В Україні поєдинок Берінчик – Девіс ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Головний бій та весь файткард вечора боксу можна буде подивитися за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події. Орієнтовний час початку – 03:00 за Києвом. Головна подія вечора розпочнеться приблизно о 06:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів

Фаворитом цього протистояння є Кейшон Девіс. На перемогу американця можна поставити з коефіцієнтом 1,25. Виграш Берінчика оцінюється в 4,00, а на нічию можна зробити ставку з кефом 1 до 19.

Перемога Девіса за очками є найімовірнішим сценарієм бою, на думку експертів – 1,90. Перемога українця нокаутом оцінюється в 3,10. На перемогу Берінчика за очками приймаються ставки з кефом 5,50, а дострокова перемога українця оцінена в 12,00.