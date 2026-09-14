Битва чоловіка проти хлопчика: ексчемпіон світу оцінив поразку Бенна від Гарсії в бою за пояс WBC

Пол Маліньяджі (36-8, 7 KO) висловився про перемогу Раяна Гарсії (26-2, 21 КО) над Конором Бенном (25-2, 14 KO) у поєдинку за титул WBC у напівсередній вазі.

Його слова передає BoxingScene.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях заявив, що це був дуже односторонній бій, який контрастував із тим, що обіцяв показати в рингу британець.

"Якщо чесно, це виглядало як битва чоловіка проти хлопчика. Наче один боксер справді мав бути на цьому рівні, а інший – ні. Іронічно, що ще на початку тижня Бенн казав, що він грає в шахи, поки Раян – у шашки. Але коли пролунав гонг, усе виглядало навпаки, бо саме Гарсія вів складнішу гру, а Конор виглядав новачком. Тому я не був ані шокований, ані здивований. І не вважаю, що бій зупинили зарано. Якби після зупинки Бенн почав протестувати, я б ще міг сказати: "Гаразд, можливо, рефері трохи поспішив". Але він не скаржився, тому, на мою думку, Томас Тейлор чудово виконав свою роботу. Виходить, суддя краще за всіх прочитав ситуацію. Очевидно, Конор і сам розумів, що вже пропустив забагато й далі на нього чекало б лише ще більше ударів. Тож рефері, по суті, просто врятував британця від зайвого побиття", – заявив Маліньяджі.

Зазначимо, що в ніч із 12 на 13 вересня Гарсія переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця.

Спочатку він відправив британця у нокдаун, після чого пішов добивати. Рефері зупинив бій, коли Конор опинився біля канатів і вже не відповідав на удари.