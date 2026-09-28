Вигорів ментально, і фізично: тренер оцінив перспективи Бенна після поразки від Гарсії

Американський тренер британського боксера напівсередньої ваги Конора Бенна (25-2, 14 KO) Тоні Сімс оцінив перспективи бійця після поразки від Раяна Гарсії (26-2, 21 КО).

Його слова передає Sky Sport.

"Жодних виправдань. Зганяти вагу було важко, це очевидно. Він і не збирався цього приховувати чи брехати. Але він провів чудовий табір, спаринги за тиждень до бою пройшли дуже добре, він був повністю в тонусі. Слухайте, це світовий бокс – він просто пропустив удар. Таке трапляється.

Сімс підтвердив, що бій проти Гарсії був останнім боєм Бенна у напівсередній вазі.

Без тіні сумніву. Він добре впорався з цією вагою, але це було нелегко. Але бій такого масштабу і такі гроші на кону... він би не отримав цього більше ніде й ні з ким іншим. Тож іноді доводиться ризикувати.

Не думаю, що найближчим часом ви почуєте від Конора багато розмов про бокс. Вважаю, зараз йому потрібен повний відпочинок від боксу. Не зрозумійте мене неправильно, фінансово він забезпечений на все життя, але водночас він вигорів – і ментально, і фізично", – сказав Сімс.