Бенавідес прокоментував набуття статусу чемпіона WBC після відмови Бівола від поясу
Американський боксер Девід Бенавідес висловився про відмову Дмитра Бівола від пояса чемпіона WBC, який перейшов через це до нього.
Спортсмен опублікував заяву у соцмережах.
"Щойно дізнався новину про те, що Бівол вирішив звільнити свій титул замість бою зі мною. Тепер це робить мене чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі.
Для мене це неідеальний спосіб стати чемпіоном світу, але тепер я чемпіон WBC і маю намір влаштовувати найкращі бої", – написав Бенавідес.
Нагадаємо, напередодні Бівол здолав росіянина Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).
Бенавідес на початку лютого переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів.
Раніше повідомлялось, що Олександр Усик зберіг лідерство у P4P рейтингу від The Ring.