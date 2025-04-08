Бенавідес прокоментував набуття статусу чемпіона WBC після відмови Бівола від поясу

Американський боксер Девід Бенавідес висловився про відмову Дмитра Бівола від пояса чемпіона WBC, який перейшов через це до нього.

Спортсмен опублікував заяву у соцмережах.

"Щойно дізнався новину про те, що Бівол вирішив звільнити свій титул замість бою зі мною. Тепер це робить мене чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі.



Для мене це неідеальний спосіб стати чемпіоном світу, але тепер я чемпіон WBC і маю намір влаштовувати найкращі бої", – написав Бенавідес.