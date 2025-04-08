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Бівол відмовився від поясу WBC

Володимир Максименко — 8 квітня 2025, 11:20
Бівол відмовився від поясу WBC
Дмитро Бівол
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Російський боксер Дмитро Бівол ухвалив рішення відмовитись від поясу WBC, втративши статус абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Уродженець Киргизстану має намір провести третій бій проти Артура Бетербієва, тому обов'язковий претендент Девід Бенавідес стане чемпіоном WBC автоматично.

Американець проведе захист титулу у серпні-вересі 2025 року, а дата поєдинку Бівола проти свого співвітчизника залишається невідомою.

Нагадаємо, напередодні Бівол здолав росіянина Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113). У першому поєдинку Бетербієв святкував перемогу також за рішенням арбітрів.

Раніше повідомлялось, що Олександр Усик зберіг лідерство у P4P рейтингу від The Ring.

WBC Бокс Артур Бетербієв Дмитро Бівол

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