Бенавідес проведе бій з Гарсією у Лас-Вегасі

Олександр Булава — 19 січня 2026, 18:49
Давід Бенавідес
The Ring

Чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (31-0, 25 КО) наступний бій проведе з володарем титулів WBA та WBO у крузервейті Хільберто Раміресом (48-1, 30 KO).

Про це бійці оголосили в Instagram.

Двобій відбудеться 2 травня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі та буде присвячений до мексиканського свята Cinco de Mayo. На кону поєдинку стоятимуть титули Раміреса.

"Viva México. Для мене велика честь захищати свої титули WBA і WBO та представляти Мексику у вікенд Сінко де Майо в Лас-Вегасі.

Це буде легендарна ніч. Дякую за всю любов і підтримку – побачимось у Вегасі", – написав Зурдо.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Бенавідес успішно захистив титул WBC. Він достроково переміг Ентоні Янда, змусивши рефері зупинити бій у сьомому раунді.

Рамірес у червні переміг Юніеля Дортікоса одноголосним рішенням суддів.

