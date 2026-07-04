Це був би поєдинок мрії: ексчемпіон – про бій, який хотів би побачити за участі Усика

Стів Каннінгем поділився думками щодо чемпіона світу у двох вагових категоріях Давіда Бенавідеса (32-0, 25 КО), заявивши, що хотів би побачити його протистояння з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Слова американця передає WBN.

Колишній боксер висловив захоплення своїм земляком, який входить у п'ятірку оновленого рейтингу P4P. Він вважає, що битва з українцем могла б стати неймовірним видовищем.

"Я дуже радий за Давіда та його успіх… Я знаю його вже деякий час… Він прагне до величі, домінування та видатних поєдинків, даруючи вболівальникам усе, чого вони бажають. Перемога над Хільберто Раміресом? Це феноменально – переходити у вищі вагові категорії та домінувати так, як він це зробив… Я був дуже вражений. Усик? Так, це бій, який я хочу побачити. Це було б чудовим проявом майстерності з обох боків. Бенавідес завжди виходить на ринг у відмінній формі, готовий до бою й до перемоги. Усик теж, тож це був би поєдинок мрії", – сказав Каннінгем.

Зазначимо, що Туркі Аль аш-Шейх висловлював бажання провести це протистояння. Давід Бенавідес раніше розповідав, чи готовий розділити ринг з українцем.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик звільнив чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF. Він заявив, що не йде остаточно зі спорту й у нього залишився ще "Last dance".

Наразі невідомо, хто стане останнім суперником непереможного супертяжа. Проте основним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.