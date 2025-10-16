Усик анонсував наступний бій і сказав, скільки ще планує боксувати

Український боксер і абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО) анонсував свій наступний бій і заявив, що планує боксувати до 41 року.

Про це боксер сказав у інтерв'ю UNN.

"Я тренуюся кожного дня. От вчора зранку приїхав і одразу до тренувальної зали. Тренуюся з метою, щоб вийти на ринг у наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу. Хто суперник? Я не можу сказати, з ким буду на рингу, тому що ведуться перемовини. Я вас надурю, якщо скажу якесь прізвище. Ітаума? З ним не буду. Він же молодий. Ще мені напинає. А він сказав, що дідусів не б’є", – сказав Усик.

Він також підкреслив, що планує займатися боксом до 41 року.

"До 41 року я буду боксувати. А далі я побудую Академію спорту і буду там тренувати, і буду там тренуватися.

Моє майбутнє в Україні. Майбутнє дітей на даному етапі в Україні, але коли вони стануть дорослими – вони для себе виберуть, де вони хочуть навчатися, де вони хочуть жити, де вони хочуть будувати своє життя. Це їх вибір", – наголосив український чемпіон.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести бій проти Джозефа Паркера. Проте українець звернувся до WBO з проханням надати більше часу на переговори, пояснивши це травмою спини.

Згодом Усик опублікував відео, де він танцює та грає у футбол, що викликало хвилю невдоволення у боксерському світі.

У підсумку, організація надала абсолютному чемпіону світу додаткові 90 днів для переговорів з переможцем бою Паркер – Вордлі.