Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Белью звинуватив Пола в порушенні правил в поєдинку з Тайсоном

Олександр Булава — 18 листопада 2024, 23:16
Белью звинуватив Пола в порушенні правил в поєдинку з Тайсоном

Колишній чемпіон світу Тоні Белью звинуватив Джейка Пола (11-1, 7 КО) у порушенні правил у поєдинку з Майком Тайсоном (50-7, 44 КО).

Цитує боксера The Tab.

"Джейк усіх нас обдурив. Ми всі бачили і говоримо про одне. Потрібно щось зробити з цим порушенням.

Рукавички, які використовував Майк Тайсон, відрізняються від рукавичок суперника. Це заборонено. Я впевнений у своїх словах. Це можна помітити, навіть якщо дивитися поєдинок із ліжка. Рукавички Пола мають всередині менше наповнення - це означає, що його удари сильніше відчуває суперник і вони набагато небезпечніші, ніж у звичайних рукавичках", – розповів Белью.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Читайте також :
Відео Йому 107 років: Белью знайшов наступного суперника для Пола після поєдинку з Тайсоном

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Джейк Пол Майк Тайсон Тоні Белью

Тоні Белью

Колишній суперник Усика закликав влаштувати бойкот Полу
Йому 107 років: Белью знайшов наступного суперника для Пола після поєдинку з Тайсоном
Колишній суперник Усика назвав ідеального опонента для Дюбуа
Белью назвав бійця, якого вважає непереможним у праймі
Белью назвав свій рахунок в поєдинку Бетербієв – Бівол

Останні новини