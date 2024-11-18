Белью звинуватив Пола в порушенні правил в поєдинку з Тайсоном

Колишній чемпіон світу Тоні Белью звинуватив Джейка Пола (11-1, 7 КО) у порушенні правил у поєдинку з Майком Тайсоном (50-7, 44 КО).

Цитує боксера The Tab.

"Джейк усіх нас обдурив. Ми всі бачили і говоримо про одне. Потрібно щось зробити з цим порушенням. Рукавички, які використовував Майк Тайсон, відрізняються від рукавичок суперника. Це заборонено. Я впевнений у своїх словах. Це можна помітити, навіть якщо дивитися поєдинок із ліжка. Рукавички Пола мають всередині менше наповнення - це означає, що його удари сильніше відчуває суперник і вони набагато небезпечніші, ніж у звичайних рукавичках", – розповів Белью.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

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Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.