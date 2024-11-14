Йому 107 років: Белью знайшов наступного суперника для Пола після поєдинку з Тайсоном

Колишній чемпіон світу Тоні Белью представив нового суперника для блогера Джейка Пола (10−1, 7 КО) після його поєдинку з 58-річним Майком Тайсоном (50−6, 44 КО).

Британський боксер привів на пресконференцію чоловіка літнього віку, якого видав як наступного суперника Пола.

"Джейк Пол – найбільший клоун у боксі. У мене тут твій наступний суперник, Джейку. Він готовий до бою з тобою. Він прадідусь, він готовий до тебе. Йому 107 років. Давай, Джейку, дай цьому хлопцю шанс", – сказав Белью.

Після цього охорона забрала в Тоні мікрофон та вивела його із залу.

Tony Bellew brought an old man to challenge Jake Paul at the Mike Tyson press conference and immediately got kicked out 😭 pic.twitter.com/68sGxFM9UA — Happy Punch (@HappyPunch) November 14, 2024

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.