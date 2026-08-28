Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Ітаума виявився важчим за Хрговича перед чемпіонським боєм

Сергій Шаховець — 28 серпня 2026, 17:25
Ітаума виявився важчим за Хрговича перед чемпіонським боєм
Ітаума – Хргович
Getty Images

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) та хорват Філіп Хргович (20-1, 15 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед очним поєдинком.

21-річний Ітаума показав на вагах 109,6 кг, тоді як 34-річний Хргович – 107,1 кг. Таким чином, британець виявився важчим за суперника на 2,5 кг.

Результати зважування:

  • Мозес Ітаума – 109,6 кг
  • Філіп Хргович – 107,1 кг

Для Ітауми це буде перший бій після перемоги над Джермейном Франкліном у березні 2026 року. Хргович востаннє виходив у ринг у травні, коли переміг Дейва Аллена.

Бій Ітаума – Хргович відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF, яким володів Олександр Усик.

Раніше прогноз на чемпіонський бій зробив Олександр Красюк. Український промоутер очікує на конкурентну битву та сумнівається, що вона завершиться достроково.

Читайте також :
Відео Фото Ітаума – Хргович: усе, що варто знати про битву за колишній пояс Усика
Філіп Хргович Мозес Ітаума

Філіп Хргович

Ітаума – Хргович: усе, що варто знати про битву за колишній пояс Усика
Відправлю його назад до школи: Хргович пообіцяв рознести Ітауму в битві за пояс IBF
Чісора назвав Хрговичу ключ до перемоги над Ітаумою
Один удар здатен вирішити все: Вихрист зробив прогноз на битву Ітаума – Хргович
Ітаума: Хргович – мій найскладніший суперник, я від цього не тікаю

Останні новини