Ітаума виявився важчим за Хрговича перед чемпіонським боєм

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) та хорват Філіп Хргович (20-1, 15 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед очним поєдинком.

21-річний Ітаума показав на вагах 109,6 кг, тоді як 34-річний Хргович – 107,1 кг. Таким чином, британець виявився важчим за суперника на 2,5 кг.

Результати зважування:

Мозес Ітаума – 109,6 кг

Філіп Хргович – 107,1 кг

Для Ітауми це буде перший бій після перемоги над Джермейном Франкліном у березні 2026 року. Хргович востаннє виходив у ринг у травні, коли переміг Дейва Аллена.

Бій Ітаума – Хргович відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF, яким володів Олександр Усик.

Раніше прогноз на чемпіонський бій зробив Олександр Красюк. Український промоутер очікує на конкурентну битву та сумнівається, що вона завершиться достроково.