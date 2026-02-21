Батько Ф’юрі назвав єдиного цікавого суперника для Усика

Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, вважає, що володаря поясів WBA, WBC і IBF Олександра Усика може зацікавити лише третій бій з його сином.

Про це він розповів у коментарі iFL TV.

"У бою проти Агіта Кабаєла для Усика недостатньо грошей, і це небезпечний поєдинок для Олександра, чи не так? Є тільки одна людина, в бою з якою зацікавлений Усик, і це Тайсон, тому що він принесе величезний чек. Він там, де великі гроші. Усик старіє, він хоче великий гонорар. Він не стане ризикувати в бою з таким молодим биком, як Кабаєл. Усик націлений на Тайсона, чи не так? Це моя думка. Бій із Кабаєлом — хороший поєдинок, але він не відбудеться", — сказав Джон.

Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала Олександра провести захист поясу проти тимчасового чемпіона по лінії Кабаєла. Непереможений українець повинен провести цей двобій одразу після добровільного захисту титулу.

Водночас Тайсон Ф'юрі, який 11 квітня поб'ється проти росіянина Арсланбека Махмудова, переконаний, що Усик буде ініціатором проведення трилогії. У двох минулих боях британець програв за рішенням суддів. Також промоутер Френк Воррен додав, що Тайсон хоче втретє вийти у ринг проти боксера з Криму.