Він один з найкращих в історії: Камбосос пояснив поразку Ломаченку рідній публіці

Колишній абсолютний чемпіон світу з Австралії Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) вважає, що чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) — один з найкращих в історії спорту.

Про це Камбосос розповів після поразки від українського боксера.

"Що ти можеш сказати про цього чоловіка, він один з найкращих боксерів усіх часів, в історії. Ми намагалися з усіх сил, ми почали дуже добре, стартували з нашого плану на бій, але він справжній чемпіон, він заслуговує на цей пояс. Я віддав усе, що міг, я показав все найкраще", — підсумував австралієць.

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Зазначимо, що бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді.

Нагадаємо, 12 травня Ломаченко вже перемагав. У 2018 році в бою за чемпіонські пояси WBA (Super) та The Ring в легкій вазі ефектно нокаутував Хорхе Лінареса філігранним ударом по печінці. До слова, тоді ж український боксер уперше побував у нокдауні. Для нього це був дебютний бій у легкій вазі.