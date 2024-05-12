Без подяки ЗСУ: Перші слова Ломаченка після перемоги над Камбососом

Чемпіон світу IBF у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО), який технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО), висловив подяку Богу та родині після завоювання титулу.

Відповідний коментар український боксер дав після завершення поєдинку.

"По-перше, я хочу сказати дякую нашому Богу. По-друге, я вдячний команді Джорджа, вони сильні. І звичайно висловлюю подяку моїй команді, моєму батьку і тренеру, моїй сім'ї, дітям, друзям і також хочу спасибі вам люди за підтримку боксу, Бог благословить вас.

Сьогодні я знову чемпіон світу, цей титул для мого батька, я боксував для нього, велика вдячність йому. Він мене тренував, він будував мене і він цього заслуговує, цей пояс для мого батька. Я хочу повернутися додому, до моєї сім'ї та провести час з родиною", — підсумував Ломаченко.

Зазначимо, що бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді.

Нагадаємо, 12 травня Ломаченко вже перемагав. У 2018 році в бою за чемпіонські пояси WBA (Super) та The Ring в легкій вазі ефектно нокаутував Хорхе Лінареса філігранним ударом по печінці. До слова, тоді ж український боксер уперше побував у нокдауні. Для нього це був дебютний бій у легкій вазі.