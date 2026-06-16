Це саме те, чого вони прагнуть: Кличко – про удар росіян по Києво-Печерській лаврі

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко відреагував на масовану російську атаку по Києву, внаслідок якої постраждала Києво-Печерська лавра.

Пост про це він опублікував в інстаграмі.

Легендарний боксер звернувся до світової спільноти. Він заявив, що Росія навмисно атакує культурну спадщину та майбутнє України.

"Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що стоїть уже понад тисячу років. Вчора вночі Росія вдарила по ньому. У Києві загинуло 5 людей. 35 поранено – серед них двоє дітей та вагітна жінка. Ракети та дрони влучили в Києво-Печерську лавру, Мистецький арсенал, кіностудію імені Довженка, житлові будинки та інфраструктуру по всьому місту.

Це не побічна шкода. Це саме те, чого вони прагнуть. Росія не націлена на військову інфраструктуру – вона націлена на все, що робить Україну живою: її народ, її культуру, її історію, її майбутнє. Ті, хто спалює тисячолітні монастирі та вбиває вагітних жінок, не прагнуть миру. Вони ніколи не прагнули. Терористи не зупиняються самі. Їх зупиняють. Слава Україні! Слава Героям, які захищають Україну щоночі та щодня", – написав Кличко.