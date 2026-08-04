Володимир – боксер із потужним ударом: ексчемпіон світу оцінив шанси Кличка здолати Кабаєла

Український тренер В'ячеслав Сенченко висловився щодо можливого бою між Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) та Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО), про який останнім часом було чимало чуток.

Його слова передає Sport-express.

Колишній чемпіон світу оцінив шанси свого земляка здолати володаря пояса WBC. Він вважає, що це можливо, проте фаворитом бачить німецького боксера.

"Дуже важко сказати, чи зміг би Кличко перемогти Кабаєла. З одного боку, Володимир наче має непогану форму, але з іншого – багато років без боксу, без офіційних боїв. Агіт зараз показує доволі якісний бокс. Думаю, що шанси завжди є. Володимир – боксер із потужним ударом та величезним досвідом. Якби він підійшов до цього поєдинку в оптимальній формі, то бій був би цікавим. Однак у цьому протистоянні я б поставив на Кабаєла, адже він молодший і зараз перебуває у чудовому тонусі", – сказав Сенченко.

Зазначимо, що раніше Спенсер Браун, який є менеджером Агіта Кабаєла та Тайсона Ф'юрі, висловлювався про можливий камбек Володимира Кличка. Він заявляв, що 50-річний українець може розділити ринг із його клієнтами.

Також своєю думкою ділився й Берндт Бенте. Колишній представник "Доктора Сталевого Молота" вважає, що саме бій із німцем є єдиним, який має сенс для українського ексчемпіона світу.