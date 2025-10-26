Бій тривав 4 хвилини, але обійшлося без переможця і переможеного: Аспіналл унікальним чином зберіг чемпіонський титул UFC

В Абу-Дабі завершився турнір UFC 321. На жаль, для фанатів цього виду спорту головна подія стала розчаруванням.

Чемпіон UFC Том Аспіналл зберіг свій титул, оскільки бій завершився ще в першому раунді. Сіріл Ган пальцями влучив в око опоненту. Аспіналл кілька хвилин приходив до тями, але не зумів продовжити бій.

Вболівальники освистали бійців під час інтерв'ю після бою. Аспіналл звернувся до арени: "Ви не знаєте, що таке битися, коли не бачиш на одне око".

Ган сказав наступне: "Я зробив це ненавмисно. Хочу вибачитися і перед Томом, і перед глядачами.

MMA – UFC 321

25 жовтня

Том Аспіналл (Англія) – Сіріл Ган (Франція) (NC)

Ймовірно, тепер бійцям доведеться домовлятися про матч-реванш.

Нагадаємо, американка Маккензі Дерн завоювала чемпіонський титул у мінімальній вазі.