Тролінг від чемпіонів: Джонс і Перейра заговорили про бій у Білому домі після скандалу на UFC 321

Після скандального завершення турніру UFC 321 в Абу-Дабі, де головний бій між Томом Аспінналом та Сірілом Ганом обірвався вже у першому раунді через проблеми з оком, натомість у соцмережах розгорілася справжня буря реакцій. І найгучнішими серед них стали пости двох суперзірок – Джона Джонса та Алекса Перейри.

Нагадаємо, Аспіналл зберіг чемпіонський пояс у важкій вазі, адже бій не відбувся повністю. Ган випадково влучив йому пальцем в око, після чого британець не зміг продовжити поєдинок. Розчаровані фанати освистали фінал бою.

Серед тих, хто не залишився осторонь, був чинний чемпіон напівважкої ваги Алекс Перейра. Бразилець у властивому собі стилі потролив ситуацію, натякнувши на потенційний мегабій з легендарним Джоном Джонсом:

"Зробімо важку вагу великою знову! 🗿 х 🦴 = 🏠".

Не залишився без відповіді і сам Джонс, який відреагував не менш епічно:

"Алексе, я не проти показати найвищий рівень майстерності у Білому домі. Ціную твою повагу – давай станцюємо".

Alex, I’d be down to bring the highest skill level to the White House. I appreciate the respect you showed, let’s dance. — Jonny Meat (@JonnyBones) October 25, 2025

Цей обмін репліками викликав фурор серед фанатів UFC, які вже мріють побачити поєдинок двох зірок за титул у важкій вазі.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп повідомив нову дату бою UFC у Білому домі.