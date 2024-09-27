Арум розкритикував слова Гірна про реванш між Дюбуа та Джошуа
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Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум назвав слова Едді Гірна про реванш між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа "фігнею".
Про це він заявив для Badlefthook.
"Ніякого реваншу не буде – це фігня Едді Гірна. Не було пункту про реванш, Дюбуа підписав контракт на два бої, і я справді думаю, що найкращий поєдинок для нього – проти переможця поєдинку Ф’юрі – Усик, і саме це він зробить", – сказав Арум.
Нагадаємо, 21 вересня 2024 року Джошуа поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. ЕйДжей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.
Раніше про потенційний реванш висловився сам Даніель Дюбуа. Він заявив, що у другому поєдинку досягне ще кращого результату.