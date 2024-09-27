Арум розкритикував слова Гірна про реванш між Дюбуа та Джошуа

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум назвав слова Едді Гірна про реванш між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа "фігнею".

Про це він заявив для Badlefthook.

"Ніякого реваншу не буде – це фігня Едді Гірна. Не було пункту про реванш, Дюбуа підписав контракт на два бої, і я справді думаю, що найкращий поєдинок для нього – проти переможця поєдинку Ф’юрі – Усик, і саме це він зробить", – сказав Арум.

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року Джошуа поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. ЕйДжей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Раніше про потенційний реванш висловився сам Даніель Дюбуа. Він заявив, що у другому поєдинку досягне ще кращого результату.