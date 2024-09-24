Дюбуа готовий провести бій-реванш з Джошуа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) готовий провести бій-реванш з колишнім з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Слова 27-річного британського боксера передає talkSPORT.

"Так, якщо це станеться у майбутньому, то я хочу на це піти. Я хочу досягнути ще більшого наступного разу. Я також знаю, де мені потрібно покращитися, тому як чемпіон і боєць я хочу щоразу доводити людям, що вони неправі", – заявив Дюбуа.

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа, після перемоги над Ентоні Джошуа, заявив, що хотів би провести другий бій проти Олександра Усика.

Перший поєдинок між британцем та українцем відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.