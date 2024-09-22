Промоутер Джошуа: Ентоні використає пункт про реванш

Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Гірн заявив, що його клієнт може активувати пункт про реванш проти чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це Гірн заявив після завершення поєдинку.

"Я впевнений, що він використає пункт про реванш, це зрозуміло. Це небезпечний бій, тому що його впевненість постійно зростає, але Ентоні віритиме, що зможе перемогти його", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа в п'ятому раунді на заповненому "Вемблі", в Лондоні.

Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Дюбуа, який також програвав Усику у 2023 році, здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.