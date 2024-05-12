Арум: Ломаченко – один із найвидатніших боксерів нашого часу

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум похвалив українця після перемоги над Джорджем Камбососом в поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Засновник компанії Top Rank дав коментар на пресконференції після бою.

«Василь – один із найвидатніших боксерів нашого часу, найкращий любитель в історії. Це велике благословення для професійного боксу мати бійця з такими здібностями, як у Ломаченка», – заявив Арум.

Додамо, що українець абсолютно перевершив суперника за кількістю ударів в поєдинку.

Зазначимо, 12 травня Ломаченко вже перемагав. У 2018 році в бою за чемпіонські пояси WBA (Super) та The Ring в легкій вазі ефектно нокаутував Хорхе Лінареса філігранним ударом по печінці. До слова, тоді ж український боксер уперше побував у нокдауні. Для нього це був дебютний бій у легкій вазі.