Промоутер анонсував бої Постола та Фаніяна

Промоутер Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян заявив, що Віктор Постол та Арам Фаніян повернуться на ринг у квітні.

Цитує промоутера Tribuna.com.

"Це буде унікальна подія, якої в Україні ще не було – це я вам можу сказати точно. В межах події відбудуться бої боксерів-професіоналів, а також ветеранів війни. Всі вболівальники побачать як новий формат промо боксерських івентів, так і новий формат самого вечора.

Ми плануємо турнір на квітень, вже зовсім скоро вийдемо з анонсом, то ж слідкуйте за нашими соціальними мережами.

І Віктор, і Арам в межах цього івенту будуть захищати свої пояси. Постол, нагадаю, в нашому попередньому вечорі завоював титул IBO International, а Арам володіє поясом WBO Global", – розповів Фаніян.