Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Промоутер анонсував бої Постола та Фаніяна

Олександр Булава — 13 лютого 2026, 17:06
Промоутер анонсував бої Постола та Фаніяна
Віктор Постол
Getty Images

Промоутер Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян заявив, що Віктор Постол та Арам Фаніян повернуться на ринг у квітні.

Цитує промоутера Tribuna.com.

"Це буде унікальна подія, якої в Україні ще не було – це я вам можу сказати точно. В межах події відбудуться бої боксерів-професіоналів, а також ветеранів війни. Всі вболівальники побачать як новий формат промо боксерських івентів, так і новий формат самого вечора.

Ми плануємо турнір на квітень, вже зовсім скоро вийдемо з анонсом, то ж слідкуйте за нашими соціальними мережами.

І Віктор, і Арам в межах цього івенту будуть захищати свої пояси. Постол, нагадаю, в нашому попередньому вечорі завоював титул IBO International, а Арам володіє поясом WBO Global", – розповів Фаніян.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Постол без проблем переміг іспанця Алехандро Мойю одноголосним рішенням суддів та здобув пояс IBO International.

Фаніян захистив титул WBO Global, здобувши перемогу у 12-раундовому протистоянні з аргентинцем Ніколасом Харою.

Віктор Постол Арам Фаніян Ігор Фаніян

Віктор Постол

Постол може провести титульний бій у Києві
Виховати чемпіона, – Постол заявив про бажання стати тренером
Постол розповів, чи готовий провести бій за правилами ММА
Це було б знущанням: Постол не думає, що Усик проведе бій з Полом
Постол назвав суперника, якого бажає Кроуфорду

Останні новини