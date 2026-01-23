Український боксер розповів, за якої умови Усик може стати зіркою у США

Чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26-2, 6 КО) впевнений, що колишньому абсолюту у гевівейті Олександру Усику (24-0, 15 КО) до снаги підкорити американський ринок.

Про це він розповів в інтерв'ю vRINGe.

За його словами, поєдинки у США лише позитивно вплинуть на імідж непереможеного українця. Фаніян припустив, що Усик стане великою зіркою за океаном, якщо переможе Деонтея Вайлдера та Джейка Пола, якщо, звісно, зустрінеться із ними.

"Мені здається, він уже зірка світового масштабу, але оскільки в США він бився всього кілька разів, тепер, з'явившись там у статусі тричі абсолютного чемпіона світу, це буде лише плюс до його іміджу. Думаю, якщо Усик переможе Вайлдера, а потім, теоретично, зустрінеться з Джейком Полом, він стане великою зіркою й в Америці", – заявив Фаніян.

Нагадаємо, що Усик першим виявив бажання побитись із Вайлдером. Їх зустріч може відбутись влітку 2026-го. Ще значно раніше Олександр говорив, що хотів би побитись проти Пола-молодшого, але в октагоні за правилами змішаних єдиноборств.

Цікаво, що Ден Рафаель припустив, що протистояння Усик – Вайлдер відбудеться лише у тому випадку, якщо Деонтей зможе здолати британця Дерека Чісору. Натомість відомий інсайдер приписав у суперники українцю ексчемпіона із США Енді Руїза.

Раніше менеджер Агіта Кабаєла розповів, що хотів би привезти бій Усика у Німеччину.