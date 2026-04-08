На 100 відсотків була симуляція, – Зав'ялов підловив суперника дискваліфікованого Фаніяна

Президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов розкритикував поведінку аргентинця Ігнасіо Ірібаррені (16-0-1, 5 КО) у бою проти Арама Фаніяна (26-3, 6 КО).

Українського боксера дискваліфікували у 10-му раунді за удар по потилиці у рамках вечора боксу промоутерської компанії Spartabox Faniian Promotions.

"Я вважаю, на 100 відсотків була симуляція з боку Ірібаррена. Він вийшов впевненим, потім почав повністю програвати, і вирішив зіграти. Це йому вдалось зробити на найвищому рівні. Я вважаю, рефері вчинив неправильно та прийняв рішення як недосвідчений спеціаліст, хоча він насправді дуже досвідчений", – заявив Зав'ялов.

За його словами, рефері потрібно було спершу зробити попередження, взяти паузу, аби розібратись у моменті, а не одразу дискваліфіковувати Фаніяна.

"Якби переможця визначали за підрахунком очок, то тут Арам Фаніян точно б переміг – на той момент на записках всіх суддів він перемагав. Але тут вийшло так, що Іррібарен розіграв мало не смертельну виставу і до підрахунку не дійшло, адже рефері вирішив діяти інакше", – відповів Зав'ялов.

Раніше це рішення судді прокоментував сам Фаніян. Ще напередодні цього двобою Арам висловив готовність побитись із непереможеним Шакуром Стівенсоном.