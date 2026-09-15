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Фаніяну повернули чемпіонський пояс: WBO задовольнила апеляцію боксера

Олександр Булава — 15 вересня 2026, 00:55
Фаніяну повернули чемпіонський пояс: WBO задовольнила апеляцію боксера
Арам Фаніян
Spartabox Faniian Promotions

Всесвітня боксерська організація (WBO) задовольнила апеляцію команди українського боксера Арама Фаніяна (26-2, 6 КО) щодо скандального бою проти аргентинця Ігнасіо Ірібаррена (15-0-1, 5 КО).

Про це повідомляє Spartabox Faniian Promotions.

WBO офіційно скасувала початковий результат і визнала поєдинок таким, що не відбувся.

"Організація визнає Арама чинним володарем титулу WBO Global, а результат дуелі залишається No Contest, як вже раніше постановила Національна ліга професійного боксу України.

Зазначимо, що WBO вважає, що удар Арама Фаніяна був навмисним фолом, але за Unified Rules of Boxing, як зазначає Апеляційний комітет WBO, дискваліфікація через навмисний фол виправдана, якщо отримана травма настільки серйозна, що бій необхідно негайно припинити.

WBO ж, з огляду на медичні документи, дійшла висновку, що такої травми не було, правильним покаранням мало бути зняття двох очок із Фаніяна, а не дискваліфікація", – йдеться в повідомленні.

Також Всесвітня боксерська організація рекомендує боксерам провести реванш.

Нагадаємо, що українця дискваліфікували у 10-му раунді за удар по потилиці у рамках вечора боксу промоутерської компанії Spartabox Faniian Promotions.

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