Українець Фаніян захистив пояс WBO Global від зазіхань аргентинця Хари

У київському Палаці спорту відбувся вечір боксу від промоутерської компанії SpartaBox Faniian Promotions, головною подією якого став бій між українцем Арамом Фаніяном та аргентинцем Ніколасом Харою.

На кону стояв пояс чемпіона WBO Global у першій напівсередній вазі, яким володів 27-річний українець. Фаніян захистив титул, здобувши перемогу у 12-раундовому протистоянні одноголосним рішенням суддів.

Для Арама Фаніяна це 26-та перемога на професіональному ринзі при двох поразках. Ніколас Хара зазнав сьомої в кар'єрі поразки, проте є в послужному списку аргентинця і 13 перемог.

Нагадаємо, у співголовному поєдинку 41-річний український боксер Віктор Постол провів перший поєдинок за півтора року, в якому здолав аргентинця Андреаса Техаду.