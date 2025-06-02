Барріос: Я очікую на Пак'яо в найкращій формі

Чемпіон світу WBC у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Маріо Барріос (29-2-1, 18 КО) заявив, що налаштовуватиметься на бій із легендарним Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО) ніби той матиме свою найкращу форму.

Слова американського боксера передає BoxingScene.

"Менні все ще Менні. Він легенда не просто так. Я готуюся так, ніби б'юся з Менні в розквіті сил. Моя робота – вийти на ринг і захистити свій титул. Я очікую, що Менні буде в найкращій формі. Це ще один крок у моїй кар'єрі, щоб досягти великих боїв – з таким ім'ям, як Менні, у моєму резюме.

Він не буде мене жаліти. Він хотів цього бою. Гаразд, друже, для мене буде честю вийти на ринг проти легенди. Але я виходжу туди, щоб захистити свій титул. Будь-який інший боєць у моїй ваговій категорії був би щасливий отримати цей бій. Я повинен робити те, що вмію найкраще", – сказав Барріос.

Бій відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.

Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.