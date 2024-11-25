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Срібний призер Олімпійських ігор дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Руслан Травкін — 25 листопада 2024, 13:59
Срібний призер Олімпійських ігор дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі
Ф'юрі та Усик
x.com/trboxing

Американець Річард Торрес (11-0, 10 КО) дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі. Він вірить, що українець зможе ще краще підготовитися, але британець має потужний удар, який може все змінити.

Про це він сказав у коментарі для FigthHype.

"Усик однозначно переміг у першому поєдинку, але це все одно був близький бій. Тайсон робив свою роботу, і я схвильований реваншем. З раннього віку я був фанатом Ф'юрі і намагався копіювати деякі елементи стилю Усика. Тож я відчуваю симпатію до обох бійців і чекаю хорошого поєдинку.

Я думаю, що в Усика тепер є план на бій, який він може ще поліпшити. Ф'юрі ж необхідно переключитися. Йому необхідно більше працювати на ногах, більше боксувати.

Але я думаю, що Усику простіше стати кращим, ніж Тайсону змінитися. Тому я схиляюся в бік Усика, але Ф'юрі має удар. Він може зробити те, що від нього вимагається", – сказав Торрес.

25-річний Річард представляв збірну США на Олімпійських іграх у Токіо, де здобув срібну медаль.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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