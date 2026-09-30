Канело – Мбіллі: визначилась нова дата поєдинку
Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) та колишній абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) проведуть бій 31 жовтня.
Про це повідомляє Ring Magazine.
Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Спочатку бій Альвареса та Мбіллі мав відбутися 12 вересня в Ер-Ріяді. Однак через сімейні обставини мексиканця двобій перенесли.
31-річний Мбіллі та 36-річний Альварес востаннє виступали в одному боксерському карді у Лас-Вегасі у вересні 2025 року. Мбіллі завершив свій 10-раундовий поєдинок унічию з Лестером Мартінесом. Водночас Теренс Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.
На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.