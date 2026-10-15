Бій був дуже рівним: Канело хоче отримати реванш з Кроуфордом
Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) вкотре заявив про бажання провести реванш з колишнім абсолютним чемпіоном світу в трьох дивізіонах Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).
Його слова передає Bad Left Hook.
"Як ви знаєте, я завжди добре виступав у реваншах. Тож, оскільки я завжди добре показую себе в реваншах, сподіваюся, що цей бій відбудеться знову… Я просто намагаюся винести якомога більше уроків із цієї поразки та інших поєдинків, щоб стати кращим, дізнатися більше і краще виступати на рингу.
Я переглянув бій із Кроуфордом десь п'ять разів, і він був дуже рівним. Нас розділяє не так вже й багато. Але, так, це дуже тонка межа між перемогою та поразкою, але я знаю, що сталося, і знаю свої помилки, до того ж Кроуфорд – чудовий боєць, і проти нього треба бути на 100%", – підсумував Канело.
У вересні 2025 року Кроуфорд одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Сауля Альвареса і став першим в історії чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях у сучасну еру чотирьох поясів.
Зазначимо, що свій наступний бій колишній абсолют у другій середній вазі проведе 31 жовтня. Він був перенесений через сімейні обставини мексиканця. Його суперником буде Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO). На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.