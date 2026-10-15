Бій був дуже рівним: Канело хоче отримати реванш з Кроуфордом

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) вкотре заявив про бажання провести реванш з колишнім абсолютним чемпіоном світу в трьох дивізіонах Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).

Його слова передає Bad Left Hook.

"Як ви знаєте, я завжди добре виступав у реваншах. Тож, оскільки я завжди добре показую себе в реваншах, сподіваюся, що цей бій відбудеться знову… Я просто намагаюся винести якомога більше уроків із цієї поразки та інших поєдинків, щоб стати кращим, дізнатися більше і краще виступати на рингу.

Я переглянув бій із Кроуфордом десь п'ять разів, і він був дуже рівним. Нас розділяє не так вже й багато. Але, так, це дуже тонка межа між перемогою та поразкою, але я знаю, що сталося, і знаю свої помилки, до того ж Кроуфорд – чудовий боєць, і проти нього треба бути на 100%", – підсумував Канело.