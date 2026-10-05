Я вже зробив у боксі все, що мав: Канело – про завершення кар'єри

Мексиканський боксер Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розповів, наскільки близьким є завершення його кар'єри.

Його слова передає The Ring.

"Чесно кажучи, я почуваюся чудово. Зважаючи на мої відчуття та стан тіла, я міг би боксувати ще довго. Але в мене є й інші цілі поза рингом. Вважаю, що в боксі я досяг усього. Більше мені тут прагнути особливо нічого. Але я все ще кайфую від самого процесу.

Якби ви запитали мене, мені б завжди було замало. Якби все залежало лише від мене, я б ніколи не зупинився. Але я думаю, що ще чотири чи п'ять боїв – і буде достатньо. Я вже зробив у боксі все, що мав. Я досяг навіть більшого, ніж міг собі уявити", – сказав Альварес.