Я вже зробив у боксі все, що мав: Канело – про завершення кар'єри
Мексиканський боксер Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розповів, наскільки близьким є завершення його кар'єри.
Його слова передає The Ring.
"Чесно кажучи, я почуваюся чудово. Зважаючи на мої відчуття та стан тіла, я міг би боксувати ще довго. Але в мене є й інші цілі поза рингом. Вважаю, що в боксі я досяг усього. Більше мені тут прагнути особливо нічого. Але я все ще кайфую від самого процесу.
Якби ви запитали мене, мені б завжди було замало. Якби все залежало лише від мене, я б ніколи не зупинився. Але я думаю, що ще чотири чи п'ять боїв – і буде достатньо. Я вже зробив у боксі все, що мав. Я досяг навіть більшого, ніж міг собі уявити", – сказав Альварес.
Зазначимо, що свій наступний бій колишній абсолют у другій середні вазі проведе 31 жовтня. Він був перенесений через сімейні обставини мексиканця.
Його суперником буде Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO). На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.
Востаннє вони виходили на ринг в одному боксерському карді у вересні 2025 року. Тоді Мбіллі завершив свій 10-раундовий поєдинок унічию з Лестером Мартінесом, а Канело одноголосним рішенням суддів програв Теренсу Кроуфорду.