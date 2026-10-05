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Я вже зробив у боксі все, що мав: Канело – про завершення кар'єри

Денис Іваненко — 5 жовтня 2026, 07:09
Я вже зробив у боксі все, що мав: Канело – про завершення кар'єри
Сауль Альварес
instagram.com/canelo

Мексиканський боксер Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розповів, наскільки близьким є завершення його кар'єри.

Його слова передає The Ring.

"Чесно кажучи, я почуваюся чудово. Зважаючи на мої відчуття та стан тіла, я міг би боксувати ще довго. Але в мене є й інші цілі поза рингом. Вважаю, що в боксі я досяг усього. Більше мені тут прагнути особливо нічого. Але я все ще кайфую від самого процесу.

Якби ви запитали мене, мені б завжди було замало. Якби все залежало лише від мене, я б ніколи не зупинився. Але я думаю, що ще чотири чи п'ять боїв – і буде достатньо. Я вже зробив у боксі все, що мав. Я досяг навіть більшого, ніж міг собі уявити", – сказав Альварес.

Зазначимо, що свій наступний бій колишній абсолют у другій середні вазі проведе 31 жовтня. Він був перенесений через сімейні обставини мексиканця.

Його суперником буде Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO). На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Востаннє вони виходили на ринг в одному боксерському карді у вересні 2025 року. Тоді Мбіллі завершив свій 10-раундовий поєдинок унічию з Лестером Мартінесом, а Канело одноголосним рішенням суддів програв Теренсу Кроуфорду.

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