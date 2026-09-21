Канело: Він не зміг би перемогти, навіть якби мені було 50 чи 60 років

Колишній абсолют у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) поділився очікуваннями від поєдинку проти чемпіона WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Його слова передає Boxing News 24/7.

Мексиканець заявив, що не дозволить супернику битись, як в останньому поєдинку з Лестером Мартінесом (19-0-1, 16 КО).

"Він нізащо не зможе так битися проти мене, бо я не Мартінес. Вони завдавали та приймали удари як божевільні, і, звісно, вони сильні. Але це не бокс. Це просто інший рівень. Він сам у цьому переконається. Мені подобається цей стиль – те, як він йде вперед, і те, що він сильний.

Він не зміг би перемогти мене, навіть якби мені було 50 чи 60 років. Він не зможе перемогти мене в цьому житті. Це просто інший рівень, і він у цьому переконається. Щоб перемогти мене, йому знадобиться десять таких, як він", – сказав Альварес.