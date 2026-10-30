Я готовий шокувати світ: Мбіллі – про майбутній поєдинок проти Канело

Володар титулу WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) не сподівався, що Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО) погодиться на очний бій.

Його цитує The Ring.

"Я трохи шокований, що Альварес погодився на цей бій, адже я не був певен, що після своєї поразки він ризикне вийти проти такого небезпечного бійця, як я. Звісно, він припустився помилки, і я змушу його за це поплатитися... Ніхто не здатен витримати мій пресинг. Я його поважаю. Він чудова людина. Він скромний. Він не з тих, хто постійно розкидається трештоком. Але він досі вкрай небезпечний, а я вважаю, що саме зараз перебуваю у своєму праймі. Це ідеальний час, аби прийняти такий виклик", – сказав французький боксер.

Непереможений боєць додав, що напередодні поєдинку на нього немає ніякого тиску, адже він володіє усім необхідним, щоб перемогти Канело.

Портал DAZN додав слова Мбіллі із пресконференції.

"Я готовий до цього бою. Я готовий шокувати світ. Велика повага Канело за його кар'єру, хочу привітати його з цим. Але в суботу буде інша історія. Я йду за перемогою", – заявив Крістіан.

29 жовтня майбутні суперники провели нову дуель поглядів.

Двобій Альварес – Мбіллі відбудеться 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Канело готувався до цього бою у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди. Однак спільне тренування із непереможеним українцем таки відбулося.

Додамо, що свій останній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.