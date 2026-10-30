Влаштує розгром: ексчемпіон світу назвав фаворита бою Канело – Мбіллі

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) фаворитом бою проти володаря титулу WBC у другій середній вазі Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Його слова передає Boxing News 24.

"Канело розгромить його. Він влаштує розгром. Ось мій прогноз. Він навіть може нокаутувати його.

Сауль не викидатиме більше ударів, ніж Мбіллі, але його удари будуть набагато точнішими, технічно кращими та влучатимуть саме туди, куди потрібно.

Якщо Канело не дозволятиме притискати себе до канатів і триматиме бій у центрі рингу, то впорається із цим завданням без особливих проблем", – сказав Бредлі.