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Канело та Мбіллі зійшлись в дуелі поглядів перед боєм

Олександр Булава — 29 жовтня 2026, 22:30
Канело та Мбіллі зійшлись в дуелі поглядів перед боєм
Сауль Альварес та Крістіан Мбіллі
Getty Images

Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) та колишній абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) провели битву поглядів.

Поєдинок відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Спочатку бій мав відбутися 12 вересня в Ер-Ріяді. Однак через сімейні обставини Канело двобій перенесли.

31-річний Мбіллі та 36-річний Альварес востаннє виступали в одному боксерському карді у Лас-Вегасі у вересні 2025 року. Мбіллі завершив свій 10-раундовий поєдинок унічию з Лестером Мартінесом. Водночас Теренс Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.

Сауль Канело Альварес Крістіан Мбіллі

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