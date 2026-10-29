Канело та Мбіллі зійшлись в дуелі поглядів перед боєм

Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) та колишній абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) провели битву поглядів.

Поєдинок відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Спочатку бій мав відбутися 12 вересня в Ер-Ріяді. Однак через сімейні обставини Канело двобій перенесли.

FIGHT WEEK FACE-OFF ‼️ Canelo Alvarez vs Christian Mbilli headlines Mexico vs The World 🇲🇽🌎 #CaneloMbilli | Oct 31st | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 https://t.co/epKnK1AgFL — Ring Magazine (@ringmagazine) October 29, 2026

31-річний Мбіллі та 36-річний Альварес востаннє виступали в одному боксерському карді у Лас-Вегасі у вересні 2025 року. Мбіллі завершив свій 10-раундовий поєдинок унічию з Лестером Мартінесом. Водночас Теренс Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.