Екстренер Усика назвав фаворита поєдинку Джошуа — Дюбуа

Американський тренер Джеймс Алі Башир вважає, що у поєдинку ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) переможе той, хто першим завдасть шкоди супернику.

Про це Башир розповів у коментарі Seconds Out.

"Дюбуа проти Джошуа — це бій із шансами 50 на 50. Будь-хто з цих хлопців може виграти цей поєдинок. Вони будуть добре готові до бою, у них є час, щоб пристосуватися. Я думаю, що будь-хто з них здатний перемогти. Той, хто першим отримає шкоду в цьому бою, не врятується, другий боєць не дозволить йому відновитися після цього", — сказав Башир.

Поєдинок між британцями відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, Даніель на вечорі боксу в Саудівській Аравії достроково переміг Філіпа Хрговича. Рефері вимушений був зупинити двобій у восьмому раунді.

Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Раніше Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.