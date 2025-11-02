Українська правда
Непереможний надважковаговик назвав свою перевагу над Усиком

Олександр Булава — 2 листопада 2025, 20:28
Агіт Кабаєл
Getty Images

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл (26−0, 18 КО) вважає, що його стиль боксу створить проблеми абсолютному чемпіону світу Олександру Усику (24−0, 15 КО).

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"Я не програвав за всю свою кар'єру. Я бився з найкращими суперниками у надважкій вазі. Я переміг усіх цих хлопців.

Це був би дуже близький бій. Я думаю, що Усик зненавидить мій стиль. Коли я б’ю по корпусу і по голові – це інше", – сказав Кабаєл.

Німецький боксер свій наступний бій проведе проти олімпійського чемпіона-2016 Тоні Йоки (14-3, 11 КО), який відбудеться 10 січня 2026 року на арені Рудольфа Вебера в Обергаузені.

Нагадаємо, останній бій Кабаєл провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном в надважкій вазі.

